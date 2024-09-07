МЗС України глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до Росії. У відомстві наголошують, що це може призвести до "руйнівних наслідків" у відносинах між Києвом та Тегераном.

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сайті українського відомства.

Україна вкотре закликала керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі РФ, яка згідно зі статутом ООН та норм міжнародного права є країною-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки.

У МЗС наголосили, що вже понад два роки Україна та українці щоденно потерпають від російських терористичних обстрілів усіма видами смертоносного озброєння, зокрема дронами іранського виробництва.

“Поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи, Близького Сходу та світу. Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки”, — йдеться у заяві МЗС.

В українському міністерстві, наголосили на тому, що Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.

“Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин”, — додали в МЗС України.

Нагадаємо, у п’ятницю, 6 вересня, The Wall Street Journal написало про те, що Іран передав Росії свої балістичні ракети малої дальності. Як зазначили журналісти видання, постачання балістичних ракет Іраном надасть Москві новий потужний військовий ресурс для застосування у війні проти України. Деталей стосовно кількості та типів ракет, які отримала Росія, WSJ не наводить.