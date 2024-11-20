Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння, що такі рішення можуть сприяти зайвому нагнітанню ситуації та формуванню необґрунтованого інформаційного тиску.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що російська загроза обстрілів залишається невід’ємною частиною життя українців уже понад тисячу днів і закликав міжнародних партнерів зважати на це у своїх діях.

“Ми вважаємо, що реагувати у 1001-й день війни потрібно так само, як і в попередні тисячу днів, без додаткового інформаційного нагнітання”, – зазначив Георгій Тихий.

МЗС також звернуло увагу громадян України на важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. Міністерство закликало не ігнорувати сигнали, а негайно прямувати до укриттів, адже загроза російських ракетних ударів зберігається щоденно.

У відомстві підкреслили, що Україна підтримує тісний зв’язок із міжнародними партнерами щодо безпекової ситуації, однак рішення іноземних дипломатів мають враховувати реалії, з якими країна стикається вже тривалий час.