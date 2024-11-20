Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий.
Він наголосив, що російська загроза обстрілів залишається невід’ємною частиною життя українців уже понад тисячу днів і закликав міжнародних партнерів зважати на це у своїх діях.
“Ми вважаємо, що реагувати у 1001-й день війни потрібно так само, як і в попередні тисячу днів, без додаткового інформаційного нагнітання”, – зазначив Георгій Тихий.
МЗС також звернуло увагу громадян України на важливість дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. Міністерство закликало не ігнорувати сигнали, а негайно прямувати до укриттів, адже загроза російських ракетних ударів зберігається щоденно.
У відомстві підкреслили, що Україна підтримує тісний зв’язок із міжнародними партнерами щодо безпекової ситуації, однак рішення іноземних дипломатів мають враховувати реалії, з якими країна стикається вже тривалий час.
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