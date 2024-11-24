Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до міжнародної спільноти із проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони, здатні протидіяти балістичним ракетам середньої дальності, які застосовує Росія.

Про це він повідомив на своїй сторінці у мережі Х.

За словами міністра, Кремль використовує такі ракети як елемент шантажу, прагнучи зменшити підтримку України з боку партнерів.

“Використання Росією балістичних ракет середньої дальності є типовим шантажем. Путін намагається залякати світ і відвернути його від підтримки України”, – заявив Сибіга.

Він також підкреслив, що відповіддю на дії Москви має стати посилення допомоги Україні.

“Партнери України повинні зробити все навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку і зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети”, – закликав міністр.

Нагадаємо, що 21 листопада 2024 року Росія завдала удару по Україні, використавши міжконтинентальну балістичну ракету, попередньо ідентифіковану як “Орєшнік”. Цей акт був описаний російським керівництвом як “відповідь” на підтримку України західними державами.