Міністерство закордонних справ України в своїй заяві щодо рекламних банерів грузинської партії "Грузинська мрія" засудило використання зображень наслідків війни Росії проти України в політичній рекламі, назвавши це неприпустимим.

Про це йдеться у повідомленні МЗС.

У відеоролику та на рекламних банерах партія “Грузинська мрія” протиставила фотографії руйнувань, спричинених війною Путіна, знімкам цілих грузинських міст, фонтанів і автобусів. Зокрема, в рекламі присутні кадри з Маріуполя.

На кадрах з України знизу додали напис “Ні війні”, а на кадрах із Грузії — “Обери мир”.

Вже відомо, що такі банери з’явилися на вулицях Тбілісі та інших регіонів країни.

“Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства”, — йдеться у заяві.

У МЗС заявили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.

У відомстві закликали уряд Грузії, партію влади “Грузинська мрія” та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

Там також зазначили, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.