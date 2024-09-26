Про це йдеться у повідомленні МЗС.
У відеоролику та на рекламних банерах партія “Грузинська мрія” протиставила фотографії руйнувань, спричинених війною Путіна, знімкам цілих грузинських міст, фонтанів і автобусів. Зокрема, в рекламі присутні кадри з Маріуполя.
На кадрах з України знизу додали напис “Ні війні”, а на кадрах із Грузії — “Обери мир”.
Вже відомо, що такі банери з’явилися на вулицях Тбілісі та інших регіонів країни.
“Міністерство закордонних справ України засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства”, — йдеться у заяві.
У МЗС заявили, що грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії.
У відомстві закликали уряд Грузії, партію влади “Грузинська мрія” та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.
Там також зазначили, що Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
“Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО”, — резюмували в МЗС.
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