Міністерство закордонних справ України засуджує рішення Ніґеру розірвати дипломатичні відносини з Україною, вважаючи це проявом солідарності з Росією, і заперечує звинувачення у підтримці міжнародного тероризму.

Про це йдеться в заяві МЗС.

Україна відреагувала на рішення Республіки Ніґер про розірвання дипломатичних відносин, зазначивши, що звинувачення, висунуті урядом Нігера, є безпідставними та не відповідають дійсності.

Українська сторона рішуче заперечує звинувачення у підтримці міжнародного тероризму та порушенні міжнародного права.

Влада Ніґеру вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною, що сприймається як жест «солідарності» з Російською Федерацією, яка веде агресивну війну проти України та скоює воєнні злочини.

Це рішення викликає занепокоєння, оскільки не було проведено жодних розслідувань інциденту в Малі, і не надано доказів, що обґрунтовують цей крок.

В Україні прагнуть розвивати взаємовигідні відносини з африканськими державами, ґрунтуючись на принципах рівності, поваги до суверенітету, невтручання у внутрішні справи та дотримання міжнародного права.

Уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через роль ГУР у знищенні найманців “Вагнера”.