Про це йдеться в заяві МЗС.
Україна відреагувала на рішення Республіки Ніґер про розірвання дипломатичних відносин, зазначивши, що звинувачення, висунуті урядом Нігера, є безпідставними та не відповідають дійсності.
Українська сторона рішуче заперечує звинувачення у підтримці міжнародного тероризму та порушенні міжнародного права.
Влада Ніґеру вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною, що сприймається як жест «солідарності» з Російською Федерацією, яка веде агресивну війну проти України та скоює воєнні злочини.
Це рішення викликає занепокоєння, оскільки не було проведено жодних розслідувань інциденту в Малі, і не надано доказів, що обґрунтовують цей крок.
В Україні прагнуть розвивати взаємовигідні відносини з африканськими державами, ґрунтуючись на принципах рівності, поваги до суверенітету, невтручання у внутрішні справи та дотримання міжнародного права.
Уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною через роль ГУР у знищенні найманців “Вагнера”.
- Малі розриває дипвідносини з Україною
- У МЗС України відреагували на рішення Малі розірвати дипломатичні відносини
- Ніґер оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною