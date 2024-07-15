З 15 липня Міністерство закордонних справ збільшило майже вдвічі перелік закордонних дипломатичних установ України, які здійснюють надання послуг з використанням Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

“Доступ до реєстру додатково отримали ще 24 установи у 20 країнах. Це посольства України в Австрії, Алжирі, Бельгії, Великій Британії, Вірменії, Іспанії, Марокко, Молдові, Нідерландах, Норвегії, ОАЕ, Румунії, Таджикистані, Туркменістані, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії та Швеції, консульства в Единбурзі, Бельці, Дубаї, Ніредьгазі та Брно”, — йдеться в повідомленні.

Так, доступ до реєстру з 15 липня матимуть загалом 48 установ у 31 країні Європи, Північної Америки, Азії та Океанії, а також Африки та Близького Сходу.

Громадяни України зможуть отримати повторні свідоцтва, видані органами ДРАЦС на території України (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу); витяги з Реєстру про проведену реєстрацію акту (про народження, про смерть, про зміну імені, про шлюб, про розірвання шлюбу).

Відтепер додаткові закордонні дипломатичні установи надаватимуть такі послуги та здійснюватимуть іншу роботу на напрямі державної реєстрації актів цивільного стану з використанням засобів Реєстру.