В Україні закликають білоруську владу не піддаватися тиску Москви та відвести війська від кордону. Україна підкреслює, що не має наміру вчиняти агресію проти білоруського народу, але у разі порушення кордону з боку Білорусі готова вжити заходів самооборони, вважаючи військові об'єкти на території Білорусі законними цілями.

Про це йдеться на офіційній сторінці МЗС України.

Згідно з інформацією українських розвідувальних органів, збройні сили Білорусі під виглядом навчань накопичують значні сили, включаючи Сили спеціальних операцій, озброєння та техніку, в Гомельській області поблизу кордонів України.

Також зафіксована присутність найманців з ПВК “Вагнер”. Це створює загрози національній та світовій безпеці, особливо через близькість до Чорнобильської АЕС.

“Закликаємо посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили — припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню”, – йдеться у повідомленні.

Україна підкреслює, що не має наміру вчиняти недружні дії проти білоруського народу.

Водночас, у разі порушення державного кордону з боку Білорусі, Україна готова вжити заходів для самооборони, вважаючи військові об’єкти та скупчення військ на території Білорусі законними цілями для своїх Збройних Сил.