Заяву опублікували на офіційному сайті зовнішньополітичного відомства.

МЗС закликало українців утриматися від будь-яких поїздок до Ізраїлю та Лівану до стабілізації ситуації.

Крім того, громадянам, які вже перебувають у Лівані, рекомендують залишити територію країни.

“Окремо рекомендуємо утриматися від поїздок до територій, що межують з ліванським та сирійським кордоном; територій, що межують із Сектором Гази; територій Західного берегу річки Йордан…утриматися від поїздок до територій, що межують з сирійським кордоном; територій, що межують з ізраїльським кордоном на південь від річки Літані; до таборів біженців Нахр Аль-Баред і Беддаві поблизу Тріполі, Айн Аль-Хільвех і Міех Мієх поблизу міста Сайда; Долини Бекаа та південного передмістя Бейрута, району Дахіє”, – вказано у повідомленні.