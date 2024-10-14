Таку заяву зробило Міністерство закордонних справ України у відповідь на публікацію французького видання Le Monde, в якій стверджувалося, що дрони українського виробництва використовуються повстанцями-туарегами.

Міністерство рішуче спростувало всі звинувачення, які час від часу лунають від офіційних осіб Малі та Нігеру. У цих заявах Україну безпідставно обвинувачують у “співпраці з терористичними угрупованнями”, “постачанні зброї терористам”, а також у “підтримці терористичної коаліції”.

“У своїх заявах від 5 та 8 серпня 2024 року МЗС вже надало розлоге спростування таких звинувачень та висловило жаль з приводу рішення Малі та Нігеру розірвати дипломатичні відносини з нашою державою на підставі надуманих та нічим не обґрунтованих припущень”, – підкреслюється у заяві МЗС.

Також українське зовнішньополітичне відомство наголосило, що жодні твердження про передачу української зброї або техніки, призначеної для оборони проти російської агресії, не відповідають дійсності. Відомство нагадало, що Україна з перших днів повномасштабної війни ініціювала створення системи контролю та моніторингу за використанням озброєння, яке отримує від міжнародних партнерів. Крім державних та міжнародних механізмів, в Україні також запроваджено парламентський контроль над використанням західної зброї. Понад два з половиною роки партнери України не зафіксували жодного випадку нецільового застосування наданого озброєння.

МЗС закликало уряди Малі й Нігеру припинити поширювати дезінформацію, що відтворює неправдиві наративи російської пропаганди, мета яких – дискредитувати Україну та виправдати агресивні дії РФ.

Раніше Le Monde оприлюднило матеріал, у якому повідомляло, що з літа 2024 року туареги використовують українські дрони в боротьбі проти малійської хунти та найманців Групи Вагнера. Газета зазначала, що Україна надає “обмежену, але рішучу підтримку”.