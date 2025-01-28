Про це повідомляє CNN.
27 січня Трамп на вечері конференції республіканців Палати представників у Доралі, штат Флорида, заявив: “Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, але, як я припускаю, не зможу використати їх для себе, але я не впевнений на 100%”.
Також він запитав спікера Палати представників Майка Джонсона: “Я не впевнений, чи можна мені знову балотуватися, Майк? Краще б я тебе в це не вплутував”.
Це не перший натяк Трампа на можливість балотуватися на третій термін. Під час виступу в Лас-Вегасі, штат Невада, минулої неділі він сказав: “Для мене буде найбільшою честю служити не один, а два або три рази”, що ще більше підкріпило чутки про його майбутні політичні плани.
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