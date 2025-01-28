Дональд Трамп заявив, що він "на 100% не впевнений", чи може балотуватися на третій президентський термін, підкидаючи нові чутки про свої політичні амбіції.

Про це повідомляє CNN.

27 січня Трамп на вечері конференції республіканців Палати представників у Доралі, штат Флорида, заявив: “Я зібрав багато грошей для наступних перегонів, але, як я припускаю, не зможу використати їх для себе, але я не впевнений на 100%”.

Також він запитав спікера Палати представників Майка Джонсона: “Я не впевнений, чи можна мені знову балотуватися, Майк? Краще б я тебе в це не вплутував”.