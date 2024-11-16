Президент заявив, що завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, пенсії та зарплати для працівників державного сектору на наступний рік забезпечені.

Про це Володимир зеленський повідомив в інтерв’ю “Українському Радіо” (“Суспільне”).

“Всі наші люди, які залежать від держави, на 2025 рік вже забезпечені заробітними платами та пенсіями. Мені здається, ця стабільність сьогодні важлива”, — розповів Зеленський.

Він запевнив, що наступного року завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями в Україні вдасться забезпечити стабільну фінансову ситуацію.

“Що стосується фінансів, то, скажу чесно, сьогодні завдяки нашій роботі з міжнародними інституціями, зокрема, налагодженому діалогу з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, а також трьом десятками безпекових угод, частиною яких є не тільки зброя, а й фінанси, маємо стабільну фінансову ситуацію. Це дуже важливо”, — зауважив Президент.