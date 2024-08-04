Укренерго не планує відключень електроенергії в Україні 5 серпня.

Про це інформує Укренерго.

5 серпня обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться, але у разі зміни ситуації буде надано додаткову інформацію. Укренерго закликає користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, що станом на 3 серпня енергетики відновили електропостачання для понад 8 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії та технічні проблеми.

Внаслідок ворожих атак енергосистема втратила 9 ГВт потужностей, що призводить до обмежень у передачі електроенергії. Для стабільної роботи системи важливо економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.