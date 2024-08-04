Про це інформує Укренерго.
5 серпня обмеження споживання електроенергії не застосовуватимуться, але у разі зміни ситуації буде надано додаткову інформацію. Укренерго закликає користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.
Нагадаємо, що станом на 3 серпня енергетики відновили електропостачання для понад 8 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії та технічні проблеми.
Внаслідок ворожих атак енергосистема втратила 9 ГВт потужностей, що призводить до обмежень у передачі електроенергії. Для стабільної роботи системи важливо економно використовувати електроенергію, особливо в пікові години.
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