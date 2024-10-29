У вівторок, 29 жовтня, стало відомо про смерть народного депутата України дев'ятого скликання Олега Макарова, який представляв фракцію "Голосу".

Про це повідомили у Верховній Раді України.

“Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова— народного депутата України дев’ятого скликання”, — йдеться у дописі.

Олег Макаров обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він був правником і активним громадським діячем, а також членом Етичної комісії Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”.

У 2019 році Макаров став народним депутатом за списком “Голосу” і був частиною однойменної фракції, проте не був членом партії.

На цей час не розголошується причина смерті депутата. Олегу Макарову було 59 років.