Про це повідомили у Верховній Раді України.
“Керівництво Верховної Ради України, її Апарату та народні депутати України з глибоким сумом сприйняли звістку про смерть Олега Макарова— народного депутата України дев’ятого скликання”, — йдеться у дописі.
Олег Макаров обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він був правником і активним громадським діячем, а також членом Етичної комісії Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”.
У 2019 році Макаров став народним депутатом за списком “Голосу” і був частиною однойменної фракції, проте не був членом партії.
На цей час не розголошується причина смерті депутата. Олегу Макарову було 59 років.
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