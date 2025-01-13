Учора, 12 січня, в окупованому Криму на 84-му році життя помер ветеран кримськотатарського національного руху, політв'язень часів СРСР, делегат Курултаю кримськотатарського народу кількох скликань Арсен аг'а Альчиков.

Про це повідомив Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Що відомо про Арсена Альчикова

Арсен Альчиков народився у 1941 році в селі Шума Алуштинського району Кримської АРСР. У трирічному віці разом із родиною був депортований із Криму, як і весь кримськотатарський народ.

Після здобуття професії техніка-конструктора він приєднався до кримськотатарського національного руху, активно борючись за права свого народу.

Процес дванадцятьох

Разом із дружиною Тамарою Контунганською, уродженкою Кезлєва/Євпаторії та активною учасницею кримськотатарського національного руху, були засуджені під час “процесу дванадцятьох”, який відбувся у Ташкенті в листопаді – грудні 1967 року.

Після прийому в Кремлі у липні 1967 року, де дванадцятеро представників кримських татар намагалися дізнатися, коли їх народ повернеться на батьківщину, учасники звернулись до Центрального комітету Компартії Узбекистану з проханням надати приміщення для зустрічі з людьми, щоб повідомити результати. Проте, чотири рази їхні звернення були безрезультатними.

Кримські татари влаштували мирні акції протесту, що призвели до масових арештів, зокрема 130 осіб було затримано. За тюремними ґратами залишили двадцятьох людей, а двох відпустили під підписку.

Альчиков, Кантуганська та деякі інші прибули до будівлі Міністерства охорони громадського порядку з вимогою звільнити затриманих. Їх арештували в той самий день. Проти дванадцятьох порушили кримінальну справу. Альчиков став в’язнем радянських таборів.

У 1975 році, попри жорстокі репресії, Арсен Альчиков разом із сім’єю повернувся до Криму, де продовжував активно боротися за права кримських татар.

Під час масового повернення кримськотатарського народу до Криму після розпаду СРСР, Арсен Альчиков став одним з наставників молоді, яка влилася до лав національного руху.

Після окупації Криму Росією в лютому 2014 року Арсен Альчиков залишався вірним своєму народові та батьківщині, продовжуючи боротьбу за права кримських татар.