Народний депутат Микола Тищенко, знімаючи відео про рейди "ботофермами" у Дніпрі, назвав одну з адрес - вул. Виконкоміську 24, після чого, внаслідок ракетного удару 28 червня, сусідній з цією адресою будинок було зруйновано.

Про це повідомляє військовий волонтер, журналіст, громадський активіст Денис Кошельник.

Жителі будинку вул. Виконкоміська 24А, який постраждав від ворожого ракетного удару в Дніпрі 28 червня, звертаються до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань з проханням звернути увагу на дану ситуацію.

Вони вважають, що саме через публічне оголошення Миколою Тищенком адреси їхнього будинку в Дніпрі, окупанти навели вогонь.

“Свідомо чи несвідомо народний депутат України Микола Тищенко навів ракету на їх будинок. Люди залишилися безхатьками, хтось досі відходить від поранень, когось нема в живих”, – написав Кошельник.

Журналіст також виклав відеозвернення та письмову заяву мешканців будинку.

Нагадаємо, 28 червня війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру та влучили в дев’ятиповерхівку. У будинку частково зруйновано чотири поверхи та стався обвал деяких стін. Очільник ОВА Сергій Лисак зазначав, що через атаку загинули троє з дванадцяти постраждалих осіб.