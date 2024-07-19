Про це повідомляє військовий волонтер, журналіст, громадський активіст Денис Кошельник.
Жителі будинку вул. Виконкоміська 24А, який постраждав від ворожого ракетного удару в Дніпрі 28 червня, звертаються до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань з проханням звернути увагу на дану ситуацію.
Вони вважають, що саме через публічне оголошення Миколою Тищенком адреси їхнього будинку в Дніпрі, окупанти навели вогонь.
“Свідомо чи несвідомо народний депутат України Микола Тищенко навів ракету на їх будинок. Люди залишилися безхатьками, хтось досі відходить від поранень, когось нема в живих”, – написав Кошельник.
Журналіст також виклав відеозвернення та письмову заяву мешканців будинку.
Нагадаємо, 28 червня війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру та влучили в дев’ятиповерхівку. У будинку частково зруйновано чотири поверхи та стався обвал деяких стін. Очільник ОВА Сергій Лисак зазначав, що через атаку загинули троє з дванадцяти постраждалих осіб.