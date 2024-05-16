У ніч на 16 травня на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму стався вибух у головному складі ракетно-артилерійського озброєння.

Про це повідомив партизанський рух “АТЕШ”.

Ввечері 15 травня в окупованому Криму було чутно кілька потужних вибухів, зокрема в містах Севастополь і Євпаторія. Окупаційна влада оголосила повітряну тривогу перед цим.

Пізніше, у Севастополі було застосовано російську протиповітряну оборону, і було знищено декілька повітряних цілей.

Представники партизанського руху “АТЕШ” інформували, що агенти з їхнього складу повідомили про влучення та багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння.

Вони стверджують, що там знаходилися багато ракет для використання російськими військовими проти України, зокрема для літаків Су-27, Су-30 та МіГ-31.

Також, за їхніми даними, інфраструктура аеродрому відчула значні пошкодження через наслідки вторинної детонації.

Раніше, 14 березня, учасники руху “АТЕШ” повідомляли про те, що їх агенти проникли до складу.

Також нагадаємо, що Міністерство оборони Росії заявляло, що їх засоби протиповітряної оборони над анексованим Кримом збили п’ять оперативно-тактичних ракет ATACMS.