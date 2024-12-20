Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Зазначається, що приблизна вартість знищеного російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів.
“ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, — наголосили у розвідці.
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