Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Зазначається, що приблизна вартість знищеного російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів.

“ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, — наголосили у розвідці.