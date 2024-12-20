12 грудня 2024 року на аеродромі "Остаф'єво" в Московській області стався вибух — здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, який належав військово-морському флоту Росії.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Зазначається, що приблизна вартість знищеного російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів.

“ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата”, — наголосили у розвідці.