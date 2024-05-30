Тіло чоловіка з ознаками довготривалого перебування у воді виявили біля українсько-румунського кордону опівдні 30 травня.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.

Про жахливу знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги.

Наразі особа загиблого встановлюється.

У відомстві зазначили, що це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.