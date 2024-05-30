Про це повідомила Державна прикордонна служба.
Потопельника винесло на берег Тиси у румунському населеному пункті Кречунешті, що навпроти українського населеного пункту Великий Бичків.
Про жахливу знахідку прикордонників Мукачівського загону повідомили румунські колеги.
Наразі особа загиблого встановлюється.
У відомстві зазначили, що це вже десяте з початку травня тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону.
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