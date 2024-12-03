На блокпосту в Одеському районі загинули двоє військовослужбовців Державної прикордонної служби через наїзд автомобіля. Один із постраждалих загинув на місці, інший із травмами доставлений до лікарні.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.

За попередньою інформацією, 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на знаки обмеження швидкості перед блокпостом і допустив наїзд на військових.

Чоловік був тверезий, його вже перевірили на стан сп’яніння. Водія затримано.

Слідчі поліції Одеської області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.