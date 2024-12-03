Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області.
За попередньою інформацією, 66-річний водій автомобіля ВАЗ не відреагував на знаки обмеження швидкості перед блокпостом і допустив наїзд на військових.
Чоловік був тверезий, його вже перевірили на стан сп’яніння. Водія затримано.
Слідчі поліції Одеської області розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Триває досудове розслідування.
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