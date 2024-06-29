Про це повідомив активіст Дмитро Перов.
Він зазначає, що один із закладів McDonald’s демонтував маскарон, оскільки той був у аварійному стані, задля подальшої реставрації. Проте, пройшов рік, а маскарон так і не повернули.
Активіст також додає, що саме цей заклад відвідував Ентоні Блінкен з Дмитром Кулебою під час візиту держсекретаря США до Києва.
“Нагадаю, що рівно рік тому був втрачений один з маскаронів у закладі мережі на вул. Хмельницького, 40/25. За версією закладу він був аварійний та був демонтований з метою подальшої реставрації. Втім, за рік ситуація ніяк не змінилась. На ситуацію навіть не вплинув приїзд Ентоні Блінкена, який тут куштував картомюплю фрі з Дмитром Кулебою“, – пише Дмитро Перов.
Варто зауважити, що будинок Верховського був споруджений 1901 р. у стилі необароко з елементами неоренесансу. Будівля має подвійний охоронний статус пам’ятки історії та архітектури.
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