З будинку по вул. Богдана Хмельницького, 40, що є пам’яткою історії та архітектури, торік зник один з двох маскаронів. Він розташовувався на першому поверсі, де зараз працює McDonald’s. Наразі маскарон досі не повернули.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він зазначає, що один із закладів McDonald’s демонтував маскарон, оскільки той був у аварійному стані, задля подальшої реставрації. Проте, пройшов рік, а маскарон так і не повернули.

Активіст також додає, що саме цей заклад відвідував Ентоні Блінкен з Дмитром Кулебою під час візиту держсекретаря США до Києва.

“Нагадаю, що рівно рік тому був втрачений один з маскаронів у закладі мережі на вул. Хмельницького, 40/25. За версією закладу він був аварійний та був демонтований з метою подальшої реставрації. Втім, за рік ситуація ніяк не змінилась. На ситуацію навіть не вплинув приїзд Ентоні Блінкена, який тут куштував картомюплю фрі з Дмитром Кулебою“, – пише Дмитро Перов.

Варто зауважити, що будинок Верховського був споруджений 1901 р. у стилі необароко з елементами неоренесансу. Будівля має подвійний охоронний статус пам’ятки історії та архітектури.

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