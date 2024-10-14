Путильський районний суд Чернівецької області засудив двох чоловіків до понад 3 років ув'язнення за наїзд на працівників місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) і подальший напад на них із сокирою, що стався на початку березня.

Про це йдеться в ухвалі суду від 26 вересня, передає «Суспільне. Чернівці».

Згідно з матеріалами справи, обидва обвинувачені, які є братами, визнали свою провину лише за обвинуваченням у хуліганстві. Один із них пояснив, що наїзд на працівника ТЦК стався через несправність гальм. Він повернувся на місце події, щоб з’ясувати, кого зачепив.

Також обвинувачений стверджував, що працівники військкомату незаконно стояли на КПП і спровокували конфлікт. А свою агресію із сокирою пояснив гнівом через зникнення сина на фронті.

Один із постраждалих працівників ТЦК розповів, що під час їхньої служби на посту до них під’їхав 43-річний чоловік із погрозами, вимагаючи покинути місце, а потім поїхав у сусіднє село. Через деякий час його брат з’явився на коні з сокирою, розпитуючи про причини конфлікту. У цей момент потерпілий помітив авто, яке рухалося в його бік на великій швидкості, і встиг відскочити, проте отримав травми ноги та таза.

Зрештою, 43-річного обвинуваченого засудили до 3 років і 6 місяців ув’язнення, а його 28-річного брата — до 3 років і 3 місяців позбавлення волі.