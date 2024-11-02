Аферисти, використовуючи різні злочинні схеми, заволоділи майже 433 тисячами гривень п'ятьох буковинців. Наразі правоохоронці проводять заходи для встановлення зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області.

Однією із жертв аферистів став 26-річний житель Вижницького району. Він розповів, що в період з травня по жовтень невідома особа заволоділа його грошима. Чоловік хотів придбати товари для військових та перерахував понад 353 тисячі гривень на рахунок нібито продавців, однак досі не отримав бажані покупки.

До шахрайської пастки потрапила й 46-річна жителька Дністровського району. Під час покупки мобільного телефона в інтернеті жінка перейшла за фішинговим посиланням на нібито сторінку онлайн-магазину та ввела реквізити свого банківського рахунку. Після чого з її рахунку зникли 23 тисячі гривень.

Ще двоє жительок Чернівців потерпіли від аферистів, під час оформлення додаткової грошової допомоги. Обидві жінки побачили оголошення в соціальній мережі про можливість отримання соціальної виплати. Вони перейшли за посиланнями в оголошеннях, ввели реквізити своїх банківських карток, а надалі виявили списання коштів з їхніх рахунків. Загалом шахраї перерахували з рахунку 57-річної жінки майже 35 тисяч гривень, а з картки 46-річної – 10 тисяч гривень.

Ще однією жертвою шахраїв стала 30-річна жителька міста Новоселиця. За невідомих обставин, аферисти перерахували з банківської картки буковинки понад 12 тисяч гривень.

Правоохоронці наголошують на дотриманні основних правил онлайн-безпеки, а саме: не розголошувати свої персональні дані і конфіденційну інформацію про банківські рахунки, не переходити за сумнівними посиланнями, не вводити конфіденційну інформацію чи реквізити карткових рахунків на підозрілих сайтах.