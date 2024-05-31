На Буковині військовозобов'язаний напав на представника ТЦК та СП і використав газовий балончик.

Про це повідомляє Чернівецький ТЦК.

За наданою інформацією, сьогодні, 31 травня, в селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями Територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів із оповіщення військовозобов’язаний вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК та СП.

Відомо, що нападник чинив опір та був затриманий до приїзду представників поліції.

“У результаті нападу військовослужбовець ТЦК та СП отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому надано необхідну медичну допомогу та госпіталізовано”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення з бойової бригади.

“Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних діють відповідно до чинного законодавства. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність”, – зазначає Служба зв’язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП.