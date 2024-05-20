Про це йдеться у вироку суду.

“Під час судового засідання обвинувачений свою вину в скоєнні кримінального правопорушення визнав повністю, підтвердив всі обставини скоєння злочину, зазначені в обвинувальному акті. В суді щиро розкаявся, наголошуючи що не буде ніколи скоювати злочини, а свої дії вважав помилкою. Він бажав служити на передовій, а не в ТЦК. Просив його суворо не карати і дати можливість воювати та відправити його в діючу армію”, — йдеться у матеріалах справи.

Однак суд призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Згідно з вироком, Олександр Р. служив у період мобілізації. Згідно з довідкою ВЛК він є обмежено придатним і у квітні 2023 року його перевели на службу в відділення охорони одного із ТЦК та СП.

У травні 2023 року він не з’явився на службу і проводив час на власний розсуд до червня того ж року, що призвело до порушення кримінальної справи про самовільну втечу з місця служби.

Суддя Іван Яківчик дослідив матеріали справи і врахував, що Олександр Р. брав участь у заходах для захисту України, має трьох дітей на утриманні, не мав судимості, але перебував у розшуку.

Незважаючи на це, він вважає «виправлення обвинуваченого неможливе без ізоляції від суспільства і таке покарання, на думку суду є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого і попередження вчинення нових злочинів».

Рішення суду ще може бути оскаржено.