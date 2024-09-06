Прикордонний наряд на ділянці відділу Порубне виявив рух в бік державного кордону двох чоловіків. Під час затримання порушники намагались втекти, однак були зупинені прикордонниками за 200 метрів від державної межі.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

В ході подальших заходів із залученням оперативних співробітників Чернівецького прикордонного загону правоохоронці виявили та затримали місцеву мешканку, яка доставила чоловіків до кордону та вказала подальший маршрут руху поза пунктами пропуску.

Під час спілкування з затриманими прикордонники з’ясували, що двоє мешканців Івано-Франківської області за незаконне переправлення до Румунії заплатили жінці по 4,5 тисячі євро. Відносно чоловіків складені матеріали про адміністративні правопорушення.

Жінці, що організовувала незаконний перетин військовозобов’язаних чоловіків за кордон, загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України — їй загрожує ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.