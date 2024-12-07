Вибухотехніки виявили поза населеними пунктами Дністровського району бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала.

Про це повідомили в Нацполіції.

За її інформацією, під час обстеження зони падіння уламків збитого ворожого об’єкта поліцейські-вибухотехніки виявили поза населеними пунктами Дністровського району бойову частину російської ракети Х-101, яка не здетонувала. Відтак фахівці підготували всю необхідну техніку та знищили вибухонебезпечний предмет методом контрольованого підриву.

Після ретельного огляду вибухотехніки вивезли бойову частину ракети якомога далі від населених пунктів та знищили її за допомогою накладного заряду вибухівки.

Поліцейські наголошують: у разі виявлення боєприпасів, частин ракет, снарядів, БпЛА чи інших вибухонебезпечних або підозрілих предметів категорично забороняється наближати до них. Про знахідку необхідно негайно повідомити профільні служби.