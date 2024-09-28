Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«За чисте небо над областю завдячуємо нашим оборонцям. За попередніми даними, під час останніх тривог вони мінуснули 9 ворожих БпЛА», – написав Табурець.

За його словами, минулось без потерпілих. Утім, через падіння уламків на Золотоніщині було пошкоджено лінію електропередач. Наразі електропостачання відновлено.

Окрім того, внаслідок ворожих атак двічі займалась суха рослинність, пожежі ліквідовані.

Минулої ночі на Черкащині тричі оголошувалась повітряна тривога.