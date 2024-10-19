Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість атак наші оборонці відбили… Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н.
Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі”, – написав Табурець.
Також у Черкаському районі постраждав об’єкт критичної інфраструктури, наразі уточнюють масштаби збитків. Один із безпілотників влучив у склад приватної компанії, де виникла пожежа, яку вже вдалося загасити. Одна людина отримала травми, але відмовилася від госпіталізації.
У приватному секторі Черкас уламками дронів пошкоджено вікна житлового будинку та споруду ДЮСШ. Триває огляд території.
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