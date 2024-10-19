Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. Більшість атак наші оборонці відбили… Унаслідок масованого удару по Уманському району від отриманих поранень загинула жінка 1961 р.н.

Її доправили до медзакладу у вкрай важкому стані. На жаль, лікарі вже були безсилі”, – написав Табурець.