Поліцейські Черкащини затримали чоловіка, який кинув гранату і поранив трьох 17-річних підлітків — двох хлопців та дівчину. Їх доставили до лікарні. Затриманому повідомлено про підозру у замаху на вбивство.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Зазначається, що подія сталася 18 жовтня, близько 22:00 години, у селі Кримки Звенигородського району. До компанії підлітків, які відпочивали біля будинку культури та сільського магазину під’їхав на автомобілі чоловік, який був напідпитку, та підійшов попросити запальничку. Після чого він почав чіплятися до неповнолітніх, ображати їх нецензурною лайкою та вдарив 17-річного хлопця. Далі чоловік сів до свого авто та поїхав. За кілька хвилин він повернувся з гранатою, яку кинув у компанію дітей.

“У результаті вибуху поранення отримали двоє 17-річних хлопців та 17-річна дівчина. Їх медики швидкої допомоги доставили до лікарні з осколковими пораненнями обличчя, пліч, ніг та грудей”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вилучили залишки гранати та спусковий важіль, які скерували на експертизу.

Завдяки проведенню розшукових заходів встановлено, що до вчинення злочину причетний 39-річний житель Звенигородського району, його затримали. Зловмиснику загрожує від десяти до 15 років, або довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.