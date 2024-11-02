Про це повідомила Служба безпеки України.

Разом зі слідчими Національної поліції СБУ ліквідувала ще одну схему видурювання грошей у родичів українських полонених та зниклих безвісти.

Згідно з інформацією СБУ, тримано 28-річного рекетира з Черкащини, який обіцяв повернення українських воїнів з полону в обмін на фінансову винагороду.

Чоловік видурював, а потім із погрозами вимагав 200 тис. грн у дружини військового ЗСУ, котрий зник безвісти під час боїв на Покровському напрямку.

Спочатку зловмисник вигадав історію про те, що нібито чоловік потерпілої перебуває в полоні і для його повернення додому потрібно заплатити гроші.

Перебуваючи у вразливому стані, жінка кількома траншами перерахувала молодику понад 160 тис. грн.

Коли у неї виникли сумніви щодо подальшого перерахування суми, фігурант почав погрожувати їй.

Зокрема, рекетир повідомив, що може вбити жінку разом з чоловіком і їхньою дитиною.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому», коли він одержував на банківські реквізити ще 30 тис. грн від постраждалої сім’ї.

За даними слідства, основну інформацію про сім’ї полонених чи зниклих безвісти військових фігурант отримував на тематичних інтернет-форумах, де люди писали про своїх родичів.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій, а також банківські картки, куди надходили гроші від потерпілих.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ нагадує, що звільнення військовополонених перебуває винятково у компетенції органів державної влади.

І радить людям, які потрапили у ситуацію, коли невідомі вимагають гроші за «визволення» родича з полону, негайно звертайтесь до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених.