Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram-каналі.
“Атака безпілотників. У селі Чернігівського району уламки “шахеда” влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок”, — написав він.
Чаус уточнив, що падіння уламків спричинило пошкодження вікон та дверей, фундаменту і покрівлі.
“Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджено автомобілі. На щастя, люди не постраждали”, — зазначив чиновник.
Чаус уточнив, що повітряна тривога в Чернігівській області через запуски ворогом безпілотників тривала майже 11 годин.
Також в іншому селі Чернівського району зафіксовано падіння уламків “шахеда”, горіла суха трава.
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