Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

“Атака безпілотників. У селі Чернігівського району уламки “шахеда” влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок”, — написав він.

Чаус уточнив, що падіння уламків спричинило пошкодження вікон та дверей, фундаменту і покрівлі.

“Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджено автомобілі. На щастя, люди не постраждали”, — зазначив чиновник.

Чаус уточнив, що повітряна тривога в Чернігівській області через запуски ворогом безпілотників тривала майже 11 годин.

Також в іншому селі Чернівського району зафіксовано падіння уламків “шахеда”, горіла суха трава.