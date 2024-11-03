Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram-каналі.

“Атака безпілотників. У селі Чернігівського району уламки “шахеда” влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок”, — написав він.

Чаус уточнив, що падіння уламків спричинило пошкодження вікон та дверей, фундаменту і покрівлі. 

“Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджено автомобілі. На щастя, люди не постраждали”, — зазначив чиновник.

Чаус уточнив, що повітряна тривога в Чернігівській області через запуски ворогом безпілотників тривала майже 11 годин.

Також в іншому селі Чернівського району зафіксовано падіння уламків “шахеда”, горіла суха трава.

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