На Чернігівщині жінку оштрафували на 140 тис. грн за інформування про пересування працівників ТЦК.

Про це повідомили у Полтавському ТЦК та СП.

Так, жителька Ніжина (Чернігівська область) у місцевому чаті інформувала про переміщення військових, які здійснюють мобілізаційні заходи.

У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше 3 дописи про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП

“В сторону базару 7 зелених, виписують”, “Біля Зірочки”, “Можливо й було, але не бачила на власні очі”, – цитують її публікації.

Також вона опублікувала фото військових.