Про це повідомили у Полтавському ТЦК та СП.
Так, жителька Ніжина (Чернігівська область) у місцевому чаті інформувала про переміщення військових, які здійснюють мобілізаційні заходи.
У вироку суду зазначається, що 6 травня вона опублікувала щонайменше 3 дописи про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП
“В сторону базару 7 зелених, виписують”, “Біля Зірочки”, “Можливо й було, але не бачила на власні очі”, – цитують її публікації.
Також вона опублікувала фото військових.
“Суд вирішив, що такі дії перешкоджають діяльності Збройних Сил України та виніс вирок – штраф у розмірі 8 236 (140 тис. грн. – Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також в дохід держави конфісковано речовий доказ – мобільний телефон марки Samsung Galaxy A32”, – додали в ТЦК.