У Дніпропетровській області засудили чоловіка, який отримав повістку та написав заяву про відмову від мобілізації, до 2 років іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку Покровського районного суду Дніпропетровської області.

За даними суду, у травні 2024 року військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до служби в армії. Він отримав повістку, однак від мобілізації категорично відмовився.

Чоловік повідомив, служити не хоче, бо має малолітню дитину. Тому він написав заяву про відмову від мобілізації.

Під час досудового слідства чоловік підписав угоду з прокурором, в якій визнав свою провину. Суд визнав чоловіка винним за статтю 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.