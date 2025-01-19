Правоохоронці викрили понад 120 співробітників масштабного нелегального бізнесу, який працював з 2021 року. Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів, або понад 2 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Фігуранти організували підпільні азартні ігри та легалізовували отримані в криптовалюті кошти. Діяльність онлайн-казино була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.

Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.

Для розрахунків організатори підпільного бізнесу використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми.

Примітно, що оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках з пошуку роботи під прикриттям посад “телеведучих” або “адміністраторів в студії”.

Правоохоронці провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Під час обшуків було вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

Ділкам за незаконну діяльність у сфері онлайн-гемблінгу загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.