На Дніпропетровщині окупанти весь день обстрілювали Нікопольський район, внаслідок чого загинула жінка, а ще шестеро цивільних отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«Із самого ранку і протягом всього дня ворог лютував на Нікопольщині. Під ворожими атаками були районний центр, Покровська, Червоногригорівська і Марганецька громади. У Нікополі загинула 42-річна жінка. А ще за сьогодні через обстріли росіян постраждали шестеро людей», – написав Лисак.

Серед поранених — двоє важкопоранених чоловіків віком 60 і 67 років. Поранення також отримали жінки 19 і 59 років, а також чоловіки 74 і 30 років, усі вони перебувають у стані середньої тяжкості.

Російські війська завдали ударів по Нікопольщині з безпілотників, зокрема дронів-камікадзе, а також обстрілювали з артилерії, випустивши понад десять боєприпасів.

Обстріли призвели до пошкоджень інфраструктури в районі: постраждали торговельний центр, навчальний заклад, вісім багатоповерхівок, 13 приватних будинків та п’ять господарських споруд. Крім того, було знищено автомобіль, пошкоджено газопровід і лінію електропередач.