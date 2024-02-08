Про це заявив заступник Голови Нацполіції генерал поліції Олександр Фацевич.

Фацевич наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення поліцейські різних служб, в тому числі і підрозділів особливого призначення всіх областей України встали до оборони і захисту держави.

Тому, “реагуючи на одиничний та неприпустимий факт”, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції «Лють» в порядку ст. 65 Закону України «Про Національну поліцію України».