Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Постраждали 50-річна жінка і 56-річний чоловік. Вони у лікарні, отримують всю необхідну допомогу. За даними медиків, стан пацієнтів середньої тяжкості. Пошкоджені три приватні будинки, дві автівки і трактор. Горіли суха трава, стерня й сіно. Пожежу рятувальники приборкали”, — написав Лисак.

Він також додав, що майже десяток разів під ворожою атакою була Нікопольщина. Від вечора по ній цілили з артилерії, застосовували дрони-камікадзе.

Потерпали Нікополь, Покровська і Мирівська громади. Наслідки уточнюються.