Колегія суддів Вищого антикорсуду призначила судді Дніпропетровського райсуду Лалі Новік покарання у виді позбавлення волі на 5 років.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Крім того, у Новік конфіскували частину майна (автомобіль Skoda Octavia та земельна ділянка площею 6 соток).

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, за даними слідства, суддя Новік вимагала та отримала 2500 доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.

Вчора, 9 жовтня, ВАКС ухвалив ще один вирок. За даними Слово і Діло, 7 років позбавлення волі отримали: колишній в.о. голови Нікопольської РДА Дніпропетровської області Зимін, інженер-землевпорядник Селін та підприємець Гілка.

За даними слідства, обвинувачені за допомогою підроблених документів розтратили грошові кошти місцевого бюджету у особливо великому розмірі.