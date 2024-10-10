Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Крім того, у Новік конфіскували частину майна (автомобіль Skoda Octavia та земельна ділянка площею 6 соток).
Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів до Апеляційної палати ВАКС.
Нагадаємо, за даними слідства, суддя Новік вимагала та отримала 2500 доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі.
Вчора, 9 жовтня, ВАКС ухвалив ще один вирок. За даними Слово і Діло, 7 років позбавлення волі отримали: колишній в.о. голови Нікопольської РДА Дніпропетровської області Зимін, інженер-землевпорядник Селін та підприємець Гілка.
За даними слідства, обвинувачені за допомогою підроблених документів розтратили грошові кошти місцевого бюджету у особливо великому розмірі.