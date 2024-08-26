На Дніпропетровщині внаслідок російської атаки загинула щонайменше одна людина, сталося кілька займань.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вранці агресор масовано атакував область. Вибухи пролунали у Дніпровському та Криворізькому районах. Дякую за роботу ППО! Втім, на жаль, без наслідків ворожий терор не минувся. Попередньо, є один загиблий, 69-річний чоловік”, – написав Лисак.

Також він поінформував про кілька займань, зокрема пожежу в дачному будинку.

Як повідомлялося, зранку 26 серпня триває масована повітряна атака з боку Росії. У кількох областях є руйнування і жертви.