Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину. Використовували дрони-камікадзе, артилерію та скинули боєприпаси з безпілотників. У Марганці постраждали двоє чоловіків”, – написав Лисак.

Згідно з його повідомленням, постраждалим є 48-річний та 86-річний чоловіки, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує, хоча будинок старшого постраждалого зазнав значних пошкоджень.

Унаслідок атак в Марганці пошкоджено шість приватних будинків, один з яких загорівся, але пожежу вдалося загасити. Також постраждали чотири господарські споруди, лінії електропередач та газопровід. Обстріли були чутні й в інших населених пунктах Марганецької громади.