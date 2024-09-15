Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Протягом дня ворог обстрілював Нікопольщину. Використовували дрони-камікадзе, артилерію та скинули боєприпаси з безпілотників. У Марганці постраждали двоє чоловіків”, – написав Лисак.
Згідно з його повідомленням, постраждалим є 48-річний та 86-річний чоловіки, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує, хоча будинок старшого постраждалого зазнав значних пошкоджень.
Унаслідок атак в Марганці пошкоджено шість приватних будинків, один з яких загорівся, але пожежу вдалося загасити. Також постраждали чотири господарські споруди, лінії електропередач та газопровід. Обстріли були чутні й в інших населених пунктах Марганецької громади.
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