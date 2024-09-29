Росіяни упродовж дня завдали понад 10 ударів з важкої артилерії та дронами по Нікопольському району.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“Більше десяти атак за день пережила Нікопольщина. Ворог бив по тамтешніх населених пунктах з важкої артилерії. Цілив і дронами-камікадзе. У Нікополі під час вечірнього обстрілу росіяни вбили 80-річну жінку. Постраждав і чоловік. Його госпіталізували”, – йдеться у дописі.

За словами Лисака, територію ще обстежують.

Через деякий час він написав, що росіяни повторно вдарили по Нікополю.

“Знову випустив по Нікополю понад пів десятка артснарядів. Через це постраждала 69-річна жінка. У неї акубаротравма та осколкове поранення. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Поки вона залишатиметься у лікарні”, — зазначив Лисак.