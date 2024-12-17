У Дніпропетровській області правоохоронці викрили групу осіб, які передавали ворогу секретну інформацію про українські військові об'єкти, зокрема місця дислокації літаків F-16.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що одним із ключових підозрюваних є військовослужбовець, який підтримував проросійські погляди. За даними правоохоронців, він погодився співпрацювати з представником розвідувального центру головного управління Генштабу міністерства оборони Росії.

Зокрема, він передавав інформацію про розташування та пересування українських військових підрозділів, техніки, а також координати органів влади та військового управління. Основним завданням зловмисника було виявлення місць базування літаків F-16 та особового складу ЗСУ.

“Для отримання інформації підозрюваний «втемну» залучив трьох своїх знайомих військових, переконавши їх, що діє в інтересах українських спецслужб”, – зазначили у прокуратурі.

Комунікація між учасниками групи відбувалася через месенджер Telegram.

Під час затримання правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи.

“Було вилучено речові докази, які підтверджують протиправну діяльність на користь держави-агресора”, – йдеться у повідомленні.

Затриманим інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також несанкціоноване розповсюдження відомостей про переміщення та розташування українських військ. Відповідно до частини 2 статті 111 та частини 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожують тривалі терміни ув’язнення.

Наразі суд обрав запобіжні заходи для всіх підозрюваних: один із них залишатиметься під вартою без можливості внесення застави, а для інших встановлено арешт із правом внесення застави.

Досудове розслідування продовжується, а правоохоронці перевіряють ймовірну причетність інших осіб до цієї злочинної діяльності. Оперативний супровід у справі забезпечують співробітники ДВКР СБУ.