Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника командира однієї з військових частин у Дніпропетровській області за викрадення приладів нічного бачення, вартість яких оцінюється майже в 4 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зловмисник, який відповідав за логістику в частині, сфальсифікував документи, зазначивши, що 24 прилади нічного бачення були втрачені в бойових умовах. Натомість він наказав підлеглим сховати обладнання у купі сміття на складі.

Під час обшуків у місцях дислокації військової частини, складських приміщеннях і за місцем проживання фігуранта вилучили речові докази.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України (привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 7,7 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють причетність інших військовослужбовців, у тому числі командування частини, до цього злочину. Також ініційовано службове розслідування та інвентаризацію майна військової частини.