Вторгнення ЗСУ в Курську область Росії може ще більше ускладнити ситуацію на східному фронті, де попри активні бойові дії на Курщині, Росія продовжує сильно тиснути на українські позиції.

Про це пише газета The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що для атаки під Курськом Київ перекинув людей та озброєння з уже ослаблених ділянок лінії фронту, що може “погіршити й так погану ситуацію”.

Командир одного з українських батальйонів заявив WSJ, що людей настільки не вистачає, що одного разу кухарів, механіків та інший тиловий персонал відправляли в окопи. Газета пише, що це лише питання часу, коли ворог знайде слабке місце в обороні.

В ЗСУ визнають, що атака на Курську область не змусила російські війська послабити тиск на фронті. За даними WSJ, на Донбасі окупанти мають перевагу 10:1 в артилерійському вогні та 5:1 в живій силі, а американські пакети військової допомоги не допомагають Україні виправити ситуацію. Втім, як підсумовує WSJ, найсерйозніше занепокоєння Києва викликає брак людських ресурсів.