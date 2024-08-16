Про це пише газета The Wall Street Journal.
Видання зазначає, що для атаки під Курськом Київ перекинув людей та озброєння з уже ослаблених ділянок лінії фронту, що може “погіршити й так погану ситуацію”.
Командир одного з українських батальйонів заявив WSJ, що людей настільки не вистачає, що одного разу кухарів, механіків та інший тиловий персонал відправляли в окопи. Газета пише, що це лише питання часу, коли ворог знайде слабке місце в обороні.
В ЗСУ визнають, що атака на Курську область не змусила російські війська послабити тиск на фронті. За даними WSJ, на Донбасі окупанти мають перевагу 10:1 в артилерійському вогні та 5:1 в живій силі, а американські пакети військової допомоги не допомагають Україні виправити ситуацію. Втім, як підсумовує WSJ, найсерйозніше занепокоєння Києва викликає брак людських ресурсів.
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