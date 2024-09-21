Це це йдеться на сторінці Національної поліції в Telegram.

За її інформацією, під обстрілами були Костянтинівка, Дружківка, Мирноград, Селидове, Торецьк, Андріївка, Богоявленка та Новоукраїнка.

“17 поранених, 140 руйнувань за добу – поліція Донеччини задокументувала наслідки російських ударів. Війська рф здійснили 2 908 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору”, – повідомили у поліції.

Костянтинівку росіяни обстріляли артилерією та дроном – поранили 5 цивільних осіб, пошкодили 7 багатоквартирних будинків, 10 торгових павільйонів, магазин адмінбудівлю, гараж, 4 авто, газопровід і ЛЕП.

На Дружківку ворог скинув авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК – травмовано двох мешканців, руйнувань зазнали багатоквартирний і два приватних будинки, адмінбудівля, котельня, гараж, автомобілі.

По Мирнограду росія вдарила дроном і артилерією – є поранений, пошкоджено три приватних оселі. Ще один поранений – у Селидовому.

Андріївку окупанти атакували бомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК та РСЗВ «Смерч» – троє людей зазнали поранень, пошкоджено 17 приватних осель, автотранспорт.

Внаслідок артобстрілу Богоявленки поранено двох цивільних осіб, пошкоджено 10 осель і церкву.

Двоє постраждалих – у Новоукраїнці, пошкоджено два домогосподарства. Є поранений в Торецьку.

П’ять атак витримав Покровськ, який вороги обстрілювали дронами та бомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК. Пошкоджено 4 приватних будинки, ринок, автомобіль, об’єкт інфраструктури.

На Краматорськ російські війська спрямували 2 ракети із ЗРК «С-300» – пошкодили 8 багатоквартирних і три приватних будинки, заклади освіти, лікарню, торговий центр, підприємство зв’язку.