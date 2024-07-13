У п'ятницю, 12 липня, РФ обстріляла підстанцію ДТЕК, де знаходилася бригада енергетиків, що призвело до травмування одного чоловіка.

Про це повідомив ДТЕК.

Енергетики ДТЕК на Донеччині потрапили під обстріл, в результаті чого один з працівників отримав поранення. Був важкий день для бригади енергетиків, що працювали на підстанції.

Пораненому надається вся необхідна допомога в лікарні. Крім того, пошкоджена будівля одного з підрозділів компанії. Це четвертий випадок обстрілу бригади енергетиків за останній місяць.

Раніше стало відомо, що ситуація в українській енергосистемі має покращитися вже найближчим часом. При цьому не виключено, що у вересні-жовтні енергетики взагалі не застосовуватимуть графіки відключень.

Після 20 липня, коли спаде спека і вийдуть із планового ремонту енергоблоки, відключень стане менше.