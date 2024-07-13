Про це повідомив ДТЕК.
Енергетики ДТЕК на Донеччині потрапили під обстріл, в результаті чого один з працівників отримав поранення. Був важкий день для бригади енергетиків, що працювали на підстанції.
Пораненому надається вся необхідна допомога в лікарні. Крім того, пошкоджена будівля одного з підрозділів компанії. Це четвертий випадок обстрілу бригади енергетиків за останній місяць.
Раніше стало відомо, що ситуація в українській енергосистемі має покращитися вже найближчим часом. При цьому не виключено, що у вересні-жовтні енергетики взагалі не застосовуватимуть графіки відключень.
Після 20 липня, коли спаде спека і вийдуть із планового ремонту енергоблоки, відключень стане менше.
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