Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Facebook.
Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За даними слідства, удар по приватному сектору було завдано керованою авіаційною бомбою, яка влучила в житловий будинок. Тіла загиблих з-під завалів дістали рятувальники.
Прокурори докладають усіх зусиль для документування воєнних злочинів, скоєних представниками російських Збройних сил.
- У вересні Україна представить США план перемоги. Головні тези пресконференції Зеленського
- Татаров і Малюк вбивали чеченців у Києві, — Зеленський
- Кількість жертв внаслідок удару по готелю в Кривому Розі зросла до чотирьох