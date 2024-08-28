Трагедія сталася 28 серпня в селі Ізмайлівка Покровського району, коли російська армія скинула бомбу на житловий будинок, під завалами якого загинула родина — 45 та 53-річні батьки, а також їхніх 17-річний сина і 24-річна донька.



Про це повідомив Офіс генерального прокурора у Facebook.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За даними слідства, удар по приватному сектору було завдано керованою авіаційною бомбою, яка влучила в житловий будинок. Тіла загиблих з-під завалів дістали рятувальники.

Прокурори докладають усіх зусиль для документування воєнних злочинів, скоєних представниками російських Збройних сил.