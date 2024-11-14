Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.
“Міжнародна спільнота має не просто звернути увагу на нього, але й відреагувати!” — зазначив омбудсман.
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