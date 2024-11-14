10 листопада на околицях села Терни, що на Донеччині, російські військові, за попередніми даними, відкрили вогонь по цивільній жінці, яка йшла вулицею. Від отриманих поранень вона загинула.

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, а також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Наразі правоохоронці проводять невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та ідентифікацію жертви окупантів.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього злочину.

“Міжнародна спільнота має не просто звернути увагу на нього, але й відреагувати!” — зазначив омбудсман.