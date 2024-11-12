Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
“На щастя, села на річці Вовчій не затоплені”, – запевнив Філашкін.
Попри значний обсяг витоку, підтоплень житла не зафіксовано. Представники ОВА продовжують уважно стежити за розвитком ситуації, і в разі суттєвих змін буде надана додаткова інформація.
Нагадуємо, що 11 листопада російські війська завдали удару по греблі Курахівського водосховища, що призвело до підвищення рівня води у річці Вовча.
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