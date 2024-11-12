На території Донеччини з Курахівського водосховища вже вилилося 15 мільйонів кубометрів води, але житлові будинки та села на річці Вовчій залишилися неушкодженими.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“На щастя, села на річці Вовчій не затоплені”, – запевнив Філашкін.

Попри значний обсяг витоку, підтоплень житла не зафіксовано. Представники ОВА продовжують уважно стежити за розвитком ситуації, і в разі суттєвих змін буде надана додаткова інформація.

Нагадуємо, що 11 листопада російські війська завдали удару по греблі Курахівського водосховища, що призвело до підвищення рівня води у річці Вовча.