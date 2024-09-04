У Донецькій області 4 вересня через погіршення безпекової ситуації вкотре розширили зону примусової евакуації сімей із дітьми.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Таке рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Йдеться про евакуацію з населених пунктів Покровського і Краматорського районів. Зокрема, із сіл: Берестки, Вовченка, Вознесенка, Дачне, Зеленівка, Зоря, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Новоселидівка, Сонцівка, Старі Терни, Степанівка, Сухі Яли, Янтарне, селища Гостре, а також із сіл Іллінівка, Березівка, Бересток, Водяне Друге, Гнатівка, Довга Балка, Зелене Поле, Калинове, Олександро-Калинове, Попів Яр, Розкішне, Русин Яр, Стара Миколаївка, Степанівка, Тарасівка, Яблунівка.

У міністерстві запевнили, що у безпечних регіонах евакуйованих дітей разом із дорослими, які їх супроводжують, забезпечать безплатним прихистком та гуманітарною допомогою.

Звернутися з питань евакуації можна за телефоном: 0 800 408 911.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548 або написати у WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33.